Snelheidsduivel ‘vliegt’ met auto in trens langs Highway

Maandagavond kort voor middernacht was het weer raak in Suriname. Deze Toyota Crown is in een trens langs de Martin Luther Kingweg ‘gevlogen’, nadat de bestuurder met een vrij hoge snelheid reed en de controle over het stuur plotseling verloor.

Het eenzijdig ongeval gebeurde ter hoogte van de Livorno Beekhuizenweg.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de zwaar beschadigde auto uit de trens te takelen en af te voeren.