42-jarige man aangehouden vanwege brandstichting Domineestraat

De politie in Suriname heeft vandaag een 42-jarige man aangehouden, die in verband wordt gebracht met de grote brand aan de Domineestraat, in de vroege ochtend van 15 januari.

De Surinaamse politie had sterk het vermoeden dat het om brandstichting ging.

Het onderzoek door kapitale Delicten leidde naar de 42-jarige N.J., die na goed speurwerk door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) werd aangehouden en ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau.

Naar verluidt is de verdachte een bekende van de politie. Na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier zal in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie over zijn vrijheid beslist worden.

Het onderzoek in deze zaak is in volle gang.