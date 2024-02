8.000 kilogram cocaïne uit Suriname in Spanje onderschept

De autoriteiten in Spanje hebben één van de grootste cocaïnevangsten ooit in Spanje gedaan. Het gaat om een lading cocaïne van 8.000 kilogram en de drugs zijn afkomstig uit Suriname.

Volgens de Spaanse douane was de lading afkomstig uit de haven van Paramaribo. Het schip verliet de haven met de drugs in een nepgenerator in een container aan boord, stopte in Panama en kwam van daaruit aan in het Zuid-Spaanse Algeciras.

De bestemmingshaven was echter Leixoes in Portugal, vanwaaruit de drugs verder in Europa zouden worden verspreid.

Volgens de autoriteiten is het de eerste keer dat er drugs uit Suriname in Spanje zijn onderschept. Ze noemen de route opmerkelijk en zeggen dat die gekozen is om de detectie van illegale vracht te bemoeilijken.

De verdovende middelen waren ondergebracht in een metalen constructie die zo was ontworpen en gebouwd dat deze in de container paste en zo de controle van de scanner probeerde te omzeilen. Hiervoor was een nog nooit eerder geziene legering gebruikt.