OM: ‘Geen opdracht om kopers boek Van den Bergh op te sporen of journalist uit te zetten’

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft vandaag laten weten dat er geen opdracht is gegeven om kopers van het boek ‘Corruptie op het hoogste niveau – Zakendoen in Suriname’ op te sporen. Verder is er ook geen opdracht gegeven om een journalist aan te houden dan wel uit te zetten.

Het OM meldt dit in een persbericht nadat de Surinaamse nieuwssite Starnieuws een bericht publiceerde met de kop ‘JIT-team spoort in opdracht van PG kopers boek op’.

Het OM schrijft verder over het boek:

“Naar aanleiding van het schrijven van de advocaat mr. G. Sewcharan m.b.t het door Gerard van den Bergh uitgebracht boek ‘Corruptie op het hoogste niveau – Zakendoen in Suriname’, is het Justitieel Interventie Team op 26 januari 2024 een onderzoek gestart terzake o.a belediging, smaad en/of laster van de President van de Republiek Suriname en andere personen.

Uit het voorlopig onderzoek is komen vast te staan dat de schrijver van het boek, via Boekhandel Vaco 70 boeken heeft opgestuurd voor verkoop waarvan 12 geschonken zouden moeten worden aan personen zoals aangegeven door de schrijver, met de bedoeling deze te publiceren in de media.

Enkele personen die het boek als geschenk hebben ontvangen zijn opgeroepen door het JIT om gehoord te worden m.b.t. de relatie tussen hen en de schrijver en om hen te vragen als zij bereid waren het boek vrijwillig af te staan. Eén persoon heeft het boek afgestaan.

Nadat Boekhandel Vaco een advertentie in de media had geplaatst waarbij de kopers werden opgeroepen om het boek te retourneren, heeft 1 koper gehoor daaraan gegeven.