Pets Gajadien: “Mi wani si sortu skowtu of justitieteam e kon teki Pets”

Voormalig die-hard VHP’er Jairadj ‘Pets’ Gajadien die nu bij de ABOP actief is als veldadviseur van voorzitter Ronnie Brunswijk, daagt de politie en Justitieel Interventieteam (JIT) uit om het omstreden boek van de Nederlandse ondernemer Gerard van den Bergh bij hem te komen halen.

De ABOP’er stelt onder geen enkele voorwaarde zijn exemplaar van het boek ‘Corruptie op het hoogste niveau – Zaken doen in Suriname’ af te zullen staan aan justitiële autoriteiten.

“Mi, Pets Gajadien, abi a buku. En mi wani si sortu skowtu of justitieteam e kon teki Pets”, zei de Surinaamse ondernemer in het programma Bakana Boskopu op Pipel FM.

Pets vraagt zich af sinds wanneer het strafbaar is om een boek dat hij zelf heeft gekocht te behouden. Ook vraagt hij zich af waarom het boek strafbaar is. Hij doet daarom een beroep op de overige eigenaren van het boek om ook niet bang te zijn.

“Als ex-president Bouterse zoiets had laten doen, dan a heri kondre bo bos. In welke periode leven we nu? Mi abi a buku en mi abi wan tu reserve fu seri ooktu. Mi wani si den skowtu dati san e kon na mi”, aldus Pets.