Overleden bromfietser is 43-jarige Cubaan; verleende geen voorrang

De bromfietser die zaterdagmorgen om het leven kwam bij een aanrijding met een busje aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname, is de 43-jarige Cubaan(*) Emir Castro González. Volgens de Surinaamse politie verleende de man geen voorrang en is hij tegen een voertuig opgereden.

De politie van het bureau Centrum deed na melding van een aanrijding tussen een auto en bromfiets met als gevolg de dodelijke afloop op bovengenoemde locatie, de plek aan voor onderzoek.

De wetsdienaren hebben bij aankomst geconstateerd dat de 46-jarige autobestuurder K.D. over de Dr. Sophie Redmondstraat reed, komende vanuit de richting van de Zwartenhovenbrugstraat, gaande in de richting van de Frederik Derbystraat.

De bromfietser reed over de Waaldijkstraat komende vanuit de richting van de Gemenelandsweg en maakte de oversteek over eerder vermelde kruising, naar het verlengde van de Waaldijkstraat.

De bromfietser die vermoedelijk door onoplettendheid geen voorrang heeft verleend aan het verkeer op de Dr. Sophie Redmondstraat kwam daarbij in botsing met de auto met als gevolg de aanrijding met dodelijke afloop.

Het onderzoek van deze aanrijding wordt door de politie van het bureau Centrum voortgezet. Nadere bijzonderheden volgen.

(*) Het Korps Politie Suriname meldt in haar berichtgeving dat het slachtoffer een Chinees is, maar dat blijkt niet uit de informatie die de redactie van Waterkant.Net heeft weten te achterhalen.