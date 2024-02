Gewonde man op heterdaad betrapt bij auto-inbraak

Bij een woonadres aan de Noordpoolweg in Suriname, werd deze man in de nacht van vrijdag op zaterdag 10 februari op heterdaad betrapt toen hij bezig was in te breken in een voertuig.

De man werd staande gehouden door de huisbewoner en de buren, in afwachting van de politie.

De aangever verklaarde dat hij lag te slapen, toen het alarm van zijn voertuig dat buiten was geparkeerd rond 01.35u plotseling af ging. Hij nam poolshoogte en zag dat een man zich bij de schutting verstopte.

Enkele minuten daarna deed de verdachte de poort open en begaf zich in één van de voertuigen, die op het erf stond geparkeerd. Terwijl de inbreker in het voertuig zat te snuffelen werd hij door de aangever betrapt.

De man die verschillende verwondingen aan zijn lichaam had, werd uit het voertuig gehaald en in afwachting van de Surinaamse politie opgehouden. Tijdens ondervraging door omstanders gaf de inbreker aan dat hij van Leiding is en in de omgeving was afgezet.

De politie van De Nieuwe Grond (DNG) kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Na de aangifte te hebben opgenomen werd de inbreker naar de politiebureau overgebracht ter voorgeleiding.

Volgens de aangever was er eerder in de week reeds iemand op zijn terrein gekomen, die een fiets heeft gestolen. Het vermoeden bestaat dat het om de zelfde man gaat. Onderzoek zal uit moeten wijzen of deze persoon meerdere inbraken op zijn naam heeft staan.

De politie van DNG heeft de zaak in onderzoek.