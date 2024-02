Peneux: “Brunswijk is een hele rare vicepresident. Was hij als cameraman daar?”

Oud-minister Robert Peneux heeft gereageerd over het gedrag van zowel MINOWC-minister Henry Ori en vicepresident Ronnie Brunswijk tijdens hun bezoek afgelopen week aan studenten van de Student Housing Campus Village, de studentencampus op het universiteitscomplex. Terwijl Ori zich meerdere malen heel chagrijnig uitliet tegenover opmerkingen en vragen van de studenten, zat Brunswijk dit alles met zijn mobiele telefoon te filmen. “Een hele rare vicepresident die ik daar zag die zijn mobiel hield om te filmen alsof hij de cameraman was. Was de vp in de functie van een cameraman daar of was hij daar als deel van de regering? Dus de vicepresident heeft zich op dat moment vlak voor de minister belachelijk gemaakt”, zei Peneux in een interview op Culturu tv. Volgens de oud-minister is ook meerdere malen tijdens dat bezoek gebleken dat de vicepresident ondergeschikt was aan de minister. En dat ziet hij als een vreselijke blamage voor de vp zijn gezag en kabinet.

Brunswijk moest Ori in ieder geval hebben teruggefloten op het moment de minister de studenten heel chagrijnig aangaf dat zij niet bepalen wie de directeur wordt. “Op dat moment moest de vicepresident tonen waar het gezag zit. En dat heeft hij niet gedaan. In mijn ogen was de vicepresident modeshow aan het maken door zelf cameraman te spelen. Het is jammer dat de vicepresident niet weet wat zijn verantwoordelijkheid is als voorzitter van de Raad van Ministers. Het moment dat daar de vicepresident aankomt, dan heeft de minister van Onderwijs geen recht van praten. Dan leidt de vp die vergadering. Maar het leek alsof minister Henry Ori de vicepresident was en Ronnie Brunswijk leek op de lijfwacht van de minister. Dat is een belachelijke vertoning in gezagsverhoudingen. En dit gaat de vicepresident achtervolgen”, aldus de politicus.

Ook minister Ori gaat niet vrijuit in deze. Volgens Peneux had hij in ieder geval van de onderwijsminister, die ambassadeur in Frankrijk is geweest, verwacht dat die tactvol zou omgaan met vragen en opmerkingen van studenten. Het feit dat haast alle studenten geklaagd hebben over het gedrag van waarnemend directeur Naushad Bhikhie en ook nog het vertrouwen in hem hebben opgezegd, moest reden genoeg zijn om de zaak verder te onderzoeken. Als het aan Peneux lag, dan was de waarnemend directeur per direct bedankt voor het feit dat hij de politie heeft ingeschakeld voor studenten. “Als al die studenten daar bedanken en weggaan, wat heb je dan gewonnen? Dus de arrogantie moeten we achterwege laten. En de minister van Onderwijs heeft een echte arrogante houding getoond. Natuurlijk kunnen de studenten niet bepalen wie daar de directeur wordt. Daar is de minister wel correct. Maar met zo een houding van een directeur kan je hem niet meer handhaven”, aldus Peneux.