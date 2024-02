SLM: ‘Aan pers verstrekte info op persconferentie BP-SLM incorrect dan wel onvolledig’

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways heeft maandag een communiqué uitgebracht, waarin zij ingegaan is op informatie die aan de pers verstrekt is op de maandag georganiseerde persconferentie van de Bond Personeel – Surinaamse Luchtvaart

Maatschappij (BP-SLM).

In het communiqué komt naar voren dat de directie van het bedrijf met verbazing kennis heeft genomen van de aan de pers verstrekte incorrecte dan wel onvolledige informatie, op de persconferentie.

De directie benadrukt in het schrijven dat er geen individuele belangen worden behartigd, slechts het algemeen belang in het verdere herstel en voortbestaan van de SLM en dat zij in dit kader met vereende krachten zal samenwerken aan de positieve ontwikkelingen binnen het bedrijf.

“Op kort termijn zal het directie team het publiek en personeel omstandig informeren over de huidige situatie binnen het bedrijf en wenst verder de passagiers te informeren dat de dienstverlening gegarandeerd is en normaal wordt voortgezet”, aldus het bedrijf uit Suriname.