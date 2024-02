Vrouw stapt naar politie na mishandeling en bedreiging door BBS’er

De politie van Meerzorg heeft afgelopen zondag een lid van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) aangehouden en in verzekering gesteld. Tegen de BBS’er, die tevens beveiligingsman van een minister is, was aangifte van zware mishandeling en bedreiging gedaan door zijn partner.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het koppel afgelopen zondag op een feest te Commewijne was. De man verkeerde in beschonken toestand en ging op een bepaald moment heel erg te keer tegen de vrouw. Ze heeft daarbij slagen moeten incasseren.

De vrouw zou later verklaard hebben dat ze onderweg naar Paramaribo op de Wijdenboschbrug moest uitstappen en onder bedreiging van een vuistvuurwapen van de brug moest springen van de BBS’er.

Gelukkig kwam het niet zover en vervolgden zij hun weg. De vrouw stapte daarna naar de Surinaamse politie en deed aangifte tegen haar partner. De BBS’er werd aangehouden en na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM).

De politie van Meerzorg heeft de zaak in verder onderzoek.