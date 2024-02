Laagbouw woning te Klaaskreek afgebrand

In Suriname is een laagbouw houten woning vandaag compleet met inboedel door brand verwoest.



Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat het gaat om een woning te Klaaskreek, welke bewoond werd door Albertus V. Hij woonde alleen daar.



Ten tijde van de brand was de benadeelde aan het werk. Hij werd door de dorpelingen gebeld. Toen hij thuis kwam was alles afgebrand. De dorpelingen hebben een 3 ton pick-up, die op het terrein was, kunnen redden.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens omstanders is de brand begonnen in één van de slaapkamers. Er zijn geen slachtoffers.

Volgens Pinas is het afgebrand huis niet tegen brand verzekerd, maar wel aangesloten op het EBS netwerk. De politie van Brokopondo was ter plaatse voor onderzoek.