Eredoctoraat universiteit voor 87-jarige Cynthia McLeod

De Faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft besloten aan de 87-jarige Cynthia McLeod het doctoraat (honoris causa) toe te kennen.

Dit op grond van haar verdiensten om de Surinaamse geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk te maken.

McLeod (geboren Ferrier) is dochter van de eerste president van Suriname, Johan Ferrier, en ook bekend als schrijfster van het enorm bekende boek “Hoe duur was de suiker” welke in 2013 is verfilmd.

In 2023 kwam er een film uit over haar: The President’s Daughter & the Richest Freeborn Lady.

Het eredoctoraat wordt haar uitgereikt op woensdag 28 februari 2024.