VWO 4 ontvangt trofee en geldprijs

Het VWO 4 is in december 2023 op de vierde plaats geëindigd van het Goodwill Football Tournament U18 in Guyana. De schoolleiding heeft de bijbehorende trofee en de geldprijs van USD 500 op woensdag 24 januari in ontvangst mogen nemen. Deze werden overhandigd door de voorzitter van de stichting Schoolsport Federatie Suriname (SSFS), Aniel Ghisaidoobe, en de leden Ramon Apoetiti, John Zorgvol en teambegeleider Raymond Peerwijk.

Aan het toernooi in Guyana namen acht teams deel. Het betrof de vierde editie van het KFC Goodwill Football Tournament U18 georganiseerd door de organisatie Petra. Het doel was om vertegenwoordigers van landen in het Caribisch gebied samen te brengen om de vaardigheden op schoolniveau te meten. De competitie geeft de jongens ook de kans om hun talenten te laten zien en fungeert als een goed meetmoment maatstaaf voor het sportgebeuren in de regio.

De acht teams die deelnamen waren titelverdediger DC Caesar Fox (Waramadong) Secondair, St. Ignatius Secondair, Jamaica’s Clarendon College, Trinidad en Tobago’s St Benedict’s College, VWO 4 en de top drie van de lopende competitie, Limacol Schools League. Het VWO maakte het tot de halve finale waarin het werd verslagen door Jamaica’s Clarendon College. Vervolgens was Chase Academic de betere in de strijd om de derde plaats. De vierde plek was voor VWO 4 een opmerkelijke prestatie aangezien de school debuteerde in het toernooi.

De deelname was mogelijk gemaakt door de SSFS, een werkarm van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Tijdens de overhandiging sprak voorzitter Ghisaidoobe zijn waardering uit voor de toewijding van de deelnemende studenten. Hij onderstreepte de indrukwekkende prestatie van de jongens, gezien het feit dat dit hun eerste deelname aan het toernooi was. Ghisaidoobe verzekerde ook dat de SSFS blijft investeren in de ondersteuning van schoolsport.

De heer Apoetiti, die de leiding had over de delegatie in Guyana, deelde in de vreugde en toonde zich tevreden met het behaalde resultaat. Deze overhandiging markeert niet alleen een sportieve triomf, maar ook de voortdurende inzet van de SSFS voor de ontwikkeling van jong sporttalent op schoolniveau.