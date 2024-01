62-jarige Brunswijk: “Ik wil niet heel oud worden in de politiek”

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) houdt op 28 januari aanstaande een algemene ledenvergadering (alv), waarop een nieuw bestuur zal worden gekozen. De 62-jarige Ronnie Brunswijk heeft zich voor de laatste keer kandidaat laten stellen voor het voorzitterschap van de partij.

“Ik voel me nog jong, dus ik kan nog één termijn. Ik wil niet heel oud worden in de politiek”, zei Brunswijk, woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Brunswijk die nu ook vicepresident van Suriname is, deelde mee dat de structuren van de partij tot nu toe maar één lijst hebben ingediend, waarop hij wederom als voorzitter is voorgedragen. Uiterlijk woensdag 24 januari hadden partijleden de mogelijkheid om een tweede kandidatenlijst in te dienen.

“Dan mi bo moro breiti dati wan tra sma wini en mi verlos”, grapte hij.

De volgende bestuursverkiezing van de partij zal dan tegen het jaar 2030 worden gehouden, maar daarvoor stelt hij niet meer beschikbaar te zullen zijn. Want dan zal hij zijn tijd besteden aan zijn kleinkinderen.

De ABOP-leider heeft meerdere malen op politieke podia kenbaar gemaakt zijn ogen te hebben gericht op het presidentschap in 2025. Met de bundeling van de marrongroepen en javanen streeft hij ernaar om voldoende zetels daarvoor binnen te halen.