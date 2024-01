Bezwaren advocaten Bouterse behandeld door Hof van Justitie

In Suriname is het Hof van Justitie vandaag begonnen met het behandelen van het beroep dat advocaten van de vijf veroordeelden in de decembermoorden zaak hadden aangetekend, nadat een door hun op maandag 8 januari ingediend verzoekschrift door het OM werd verworpen.

De advocaten mr. M. Castelen, mr. M. Dubois, mr. M. Misiedjan, mr. N. Van Dijk en mr. D. Veira hadden in het ingediende verzoekschrift ondermeer naar voren laten komen dat ze zich beroepen op de in 2012 gewijzigde amnestiewet, waaronder Bouterse en andere verdachten vrijuit gingen.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie liet in een schrijven op 9 januari weten dat zij het verzoekschrift van de ‘nieuwe’ advocaten van Desi Bouterse had afgewezen. Daarop tekende het team beroep aan bij het Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instantie van het land.

In een besloten zitting op dinsdag 23 januari 2024 zijn het bezwaarschrift en het beroep in behandeling genomen. Daarbij heeft het OM een reactie overhandigd aan het Hof. De advocaten van de veroordeelden hebben nu de gelegenheid een tegenreactie in te dienen op 30 januari.