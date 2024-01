NDP’er Claudie Sabajo: “Dan ga ik toch liever zelf naar de koe”

Parlementariër Claudie Sabajo uit het district Marowijne heeft geen enkele behoefte om de NDP te verlaten en over te stappen naar de ABOP. Het was ABOP-parlementariër Geneviévre Jordan die deze uitnodiging eerder deed, nadat Sabajo haar enkele kritische vragen had gesteld.

“Ik moet het lid bedanken voor haar uitnodiging om lid te worden van de ABOP. Daarmee heeft ze dus geen nuttig antwoord weten te geven op m’n vraag en voorstel. Nota bene, als ik naar een ander politiek huis wens over te stappen, dan kies ik één waar multi-etniciteit centraal staat, men niet in hokjes denkt en allerlei blunders slaat om later met hangende pootjes terug te krabbelen. Met als argument: ‘mi e hori kawtere’. Dan ga ik toch liever naar de koe zelf”, zei de NDP’er dinsdag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee in Suriname (DNA).

Sabajo heeft ook kritiek geleverd op de manier waarop het district Marowijne, ondanks zij zoveel zetels gegeven heeft aan de ABOP, nog steeds heel stiefmoederlijk wordt behandeld. De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk vroeg gelijk na deze opmerking van de NDP’er naar het woord en benadrukte met klem dat deze opmerking op niets slaat.

“Het klopt niet. Vanaf het aantreden van deze regering is er vanaf Stolkertsijver tot Perika elektriciteit geplaatst. Vanaf Moengo t/m Albina is er elektriciteit geplaatst. Vanaf Moengo tot Albina hebben de mensen nu schoon drink water. Er is zelf een heel groot campus gebouwd voor Marowijne waar alle kinderen kunnen gaan. Terwijl de vorige regering alleen een bord had geslagen helemaal in het bos. Dus men moet de gemeenschap niet misleiden”, benadrukte de vp.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zei oud minister van Openbare Werken en directeur van de NV EBS te zijn geweest en te weten dat al deze opgesomde projecten in de periode van de NDP-regering zijn geïmplementeerd.

“De waarheid moet gezegd worden. Na a fisti prodo fu yu, vp! Dat na a fisti prodo! Komt u met nieuwe projecten, door u zelf bedacht en gefinancierd. Komt u daarmee!”, aldus Parmessar aan Brunswijk. De NDP-fractieleider kreeg hierin ondersteuning van Sabajo.

Volgens haar weet heel Suriname dat de stroomvoorziening in Marowijne gerealiseerd is onder de vorige regering. Het enige wat de vp volgens haar nu doet, is lintjes knippen.