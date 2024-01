Nederlandse justitie wil in Suriname woonachtige crimineel gijzelen wegens wanbetaling

Justitie in Nederland wil de Surinaams-Amsterdamse crimineel Delano B. gijzelen omdat hij de Nederlandse staat nog ruim 880.000 euro moet betalen.

De 58-jarige B. die al heel lang in Suriname zit, werd in 2016 veroordeeld voor witwassen en valsheid in geschrifte en moest de staat 2 miljoen euro betalen. Dit bedrag slonk naar 883.012,56 euro nadat de staat een in beslag ­genomen huis in Amsterdam-Zuid en een duur horloge van hem verkochten.

Het restant heeft B. nog steeds niet betaald, vandaar dat justitie hem in de cel wil laten zetten wegens wanbetaling meldt het Parool vandaag.

Volgens de krant ligt er in Suriname beslag op vijf huizen, waaronder het huis waarin B. woont, alsook vier televisies, een auto, elf dure horloges en een armband. Deze kunnen alleen met medewerking van B. worden verkocht om de rest van de schuld in te lossen.

Volgens justitie werkte hij niet mee hieraan en heeft hij ook niet gereageerd op de laatste mogelijkheid om in juni 2023 te betalen. Aanstaande vrijdag is hij daarom gedaagd voor een zitting in de Amsterdamse rechtbank, waar de officier van justitie de rechters zal vragen om een machtiging om B. te gijzelen.

Wijst de rechtbank dat verzoek toe, dan mag justitie B. voor 1080 dagen in de cel zetten. Ze moeten hem dan nog wel arresteren als hij niet zelf naar de zitting komt.