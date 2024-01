Raghoebarsing: “We gaan geen 7 miljoen US dollars storten op rekening SWM”

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning stelt dat de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) wel degelijk de toegezegde 7 miljoen US dollars zal krijgen om het aanhoudende drinkwaterprobleem in verschillende buurten van het land aan te pakken.

Het geld zal echter niet op de rekening van het bedrijf worden overgemaakt. Financiën zal het geld zelf overmaken voor de aannemer (-s) die de werkzaamheden voor het bedrijf gaan uitvoeren.

“De indruk alsof het toegezegd is en niet gegeven wil worden, is niet juist. De regering heeft op 11 augustus 2023 besloten om het te doen en er is een brief waarin dat geld wordt aangevraagd op 5 oktober 2023. En wij zijn regulier met de waterleiding in overleg. De waterleiding zegt: ‘het oorspronkelijk plan was om offertes op te vragen, maar we hebben een andere aanpak met onze boekhoudkundige regels’. Ze hebben een openbare inschrijving gedaan en de deelnemende bedrijven hebben uitstel gevraagd om tot 15 januari hun aanbieding te doen. Dus op het moment die aanvraag voor de betaling komt naar Financiën, zullen we ze betalen. Wat we niet gaan doen is 7 miljoen US dollars storten op de rekening van de SWM”, zei de minister vrijdagavond tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA).

ABOP-parlementariër Edgar Sampie heeft eerder flink uitgehaald naar Raghoebarsing, omdat de minister naar zijn zeggen weigert geld over te maken voor ABOP-ministeries en de parastatale bedrijven die onder de ABOP vallen. Zo stelde hij dat er wel binnen de kortste tijd miljoenen vrij gemaakt konden worden voor aanpak van het waterprobleem in Nickerie, maar dat Paramaribo en Wanica nog steeds moeten wachten op de toegezegde 7 miljoen US dollars. Sampie vond dat er een politieke oorlog wordt gevoerd om ABOP klein te krijgen.

Raghoebarsing benadrukte dat het geld niet op de rekening van de SWM zal worden overgemaakt vanwege het gevaar dat de middelen voor iets anders zullen worden gebruikt.

“Veel bedrijven zijn in dusdanige problemen dat op het moment dat je voor je stort, ze een ander probleem hebben. Het risico is dat ze het geld besteden voor iets anders. Het tweede is dat wij ook de ervaring hebben dat af en toe tussenpersonen ertussen geschoven worden, waardoor wat we moeten kopen duurder is. En dat willen we niet hebben. Daarom zeggen we: stuur ons de rekeningen en wij betalen het”, aldus Raghoebarsing.

Dezelfde procedure geldt volgens hem ook voor andere staatsbedrijven, waaronder ook het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) en de Surinaamse Televisie Stichting (STVS). “Staatsbedrijven mogen subsidiebehoeftig zijn, maar staatsbedrijven moeten we conform goede en correcte economische principes bestuurd worden. Wij willen niet voortdurend vragen stellen over hun verantwoording en boekhouding”, stelde de minister.

Op dit moment zijn er volgens hem brieven vanuit zijn ministerie gestuurd naar 10 staatsbedrijven om hun boekhouding op tafel te leggen. Uit deze 10 heeft slechts 1 bedrijf (Staatsolie) tot nu toe daaraan voldaan.