Pick-up RBTP slaat onderweg naar melding over de kop

Deze Toyota Hilux Rocco van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) is vanmorgen onderweg naar een melding over de kop geslagen aan de Waterkant in Suriname.

Het verkeersongeval vond plaats nabij de Mirandastraat. De oorzaak is nog onbekend.

Twee agenten zijn gewond geraakt en door een ingeschakelde ambulance ter plaatse nagekeken en behandeld. De wetsdienaren zijn met een visum verwezen voor verdere medische behandeling.

Het politievoertuig is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.