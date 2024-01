Vermiste man die op jaardag van huis vertrok dood aangetroffen in goot

De 34-jarige Edward Persaud, die op maandag 15 januari van huis vertrok en sedertdien vermist was, is vandaag dood aangetroffen in een goot aan de Abrikoosweg in het district Commewijne.

De moeder van de man die ook bekend was als Tion, vertelde aan de politie dat hij op 15 januari jarig was en die dag van huis ging zonder aan te geven waar hij naar toe ging.

Op 16 januari heeft de moeder hem op zijn mobiel gebeld, maar kreeg geen gehoor. Ze deed op donderdag 18 januari aangifte bij de politie, van vermissing van haar zoon.

De politie regio Oost- Suriname deelde gisteren nog het opsporingsbericht met een foto van Tion samen met de familie. Zijn ontzielde lichaam werd zondagochtend aangetroffen.

De doodsoorzaak van de man is nog onbekend. Zijn lichaam is door de Surinaamse politie voor obductie in beslag genomen en afgevoerd naar het mortuarium.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.