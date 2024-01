Ramadhin: “Jaren gerommeld met zorggelden op SZF. Dat is ellende!”

Er is volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in Suriname nu genoeg bewijs dat er onder de vorige regeerperiode (Bouterse-Ameerali en Bouterse-Adhin) flink is ‘gerommeld’ met financiële middelen bij het Staatsziekenfonds (SZF).

“Het was een ellende voor ons om na te gaan hoe we zes jaren niet wisten wat er is gebeurd bij het SZF. We hebben in drie jaren de rekeningen van zeven jaarverslagen ingelopen. En we hebben nu een goed beeld van wat er is gebeurd bij het SZF. Er is genoeg stof, genoeg indicatie dat er is gerommeld op het SZF met gelden die eigenlijk aan de zorg moesten toebehoren”, zei Ramadhin donderdag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA).

De bewindsman merkte op dat bij de overname van het SZF in 2020 er maar één jaarrekening is aangetroffen en wel uit het jaar 2014. De huidige directie van deze zorgverzekeraar is aan de slag gegaan om dit in orde te maken en heeft eind december vorig jaar eindelijk ook de jaarverslagen van 2018 t/m 2020 aan hem overhandigd.

Ramadhin noemde onder andere het gerommel met middelen die bestemd waren voor personen die gebruik wensten te maken van de ARMULOV-regeling. Deze regeling voorziet in specifieke situaties voor personen die uitgezonden moeten worden naar het buitenland voor medische behandeling indien er in Suriname geen behandelmogelijkheden zijn.

Veelal gaat het om zeldzame aandoeningen van levensbedreigende aard. Hier zijn mensen buiten de geneesmiddelencommissie om, de zogenaamde friends & family van de regering Bouterse-Adhin, naar het buitenland gestuurd. Ook zijn er dienstreizen uitgevoerd, zonder dat daarvoor verantwoording is afgelegd.

“Aanschaffingen van allerlei zaken, aankoop van gebouwen et cetera. Dat is ellende”, benadrukte de minister.