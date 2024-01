Honorair Consul voor Suriname in Jamaica ontvangt benoemingsbrevet

Sandra Glasgow heeft op woensdag 17 januari 2024 uit handen van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) haar benoemingsbrevet als Honorair-Consul van Suriname in Jamaica in ontvangst genomen.

Sandra Glasgow heeft een zeer extensieve achtergrond in bedrijfsmanagement waarbij zij haar competenties in, onder andere, strategische planning, business ontwikkeling en management, project planning en trainingen in ondernemerschap heeft ontwikkeld over meer dan dertig jaar. Haar opleidingen en daaraan verbonden werkervaringen en deskundigheid, die verworven zijn bij gerenommeerde instituten in een aantal landen waaronder India, Canada en Jamaica, hebben haar diverse onderscheidingen opgeleverd.

Momenteel is zij nog verbonden aan BizTactics Limited, een consultancy die zich toelegt op stimuleren van bedrijven in de groei door middel van incubatie en mentorschap en het bevorderen van ‘best-in-class corporate governance’. Daarnaast legt zij zich toe op zogeheten Angel Networks, die focussen op mentorschap en coaching van startup ondernemingen. Zij heeft over de jaren heen in bijkans veertig besturen van organisaties zitting gehad en haar krachten gegeven waarvan momenteel nog aan twaalf.

HC Glasgow kijkt ernaar uit om ook voor Suriname van betekenis te kunnen zijn en mogelijk ook deze expertise aan te wenden om jong ondernemerschap in Suriname te stimuleren, alsook bestaande organisaties en bedrijven te helpen in hun ontwikkeling en verbetering van corporate governance. Daarnaast gaf zij aan zich ook in te zullen zetten voor het onderlinge netwerk tussen Suriname en Jamaica, aangezien veel Jamaicanen niet bekend zijn met Suriname.

De minister liet merken ingenomen te zijn met de expertise van HC Glasgow en gaf aan een bijdrage te verwachten in betere samenwerking tussen Jamaica en Suriname en verdere ontwikkeling van de relatie vooral op het gebied van handel en industrie.