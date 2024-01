Man maakt vijf vrouwen tegelijk zwanger; houden gezamenlijke babyshower

Een bizar verhaal op TikTok houdt de gemoederen in Amerika flink bezig. Daar zou een Amerikaan vijf vrouwen op het zelfde moment zwanger hebben gemaakt.

De vrouwen zeggen er vrede mee te hebben. “We hebben elkaar geaccepteerd. het is beter voor de kindjes”, zeggen ze. Ze gingen vredig met elkaar op de foto en delen het verhaal via TikTok (video onder).

Ze hebben ook besloten een gezamenlijke babyshower te houden.

Het verhaal voelt onwerkelijk aan en de vraag is dan ook of dit echt waar is, of wellicht een stunt die bedoeld is om meer TikTok views te krijgen.