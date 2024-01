Zoon van minister doet aangifte van verduistering: RC stelt verdachte in vrijheid

De zoon van een minister in Suriname, heeft op donderdag 4 januari jongstleden aangifte tegen een van zijn arbeiders gedaan, wegens verduistering van graafmachine onderdelen.



De zoon, die ondernemer is in zwaar grondverzetmaterieel, had in 2020 een graafmachine in het binnenland ingezet voor werkzaamheden. Nadat de weg naar de plek door zware regens onbegaanbaar was, kon de graafmachine niet door een dieplader worden opgehaald.

Naderhand kreeg de ondernemer bericht dat de graafmachine door onverlaten was gesloopt. In oktober 2022 deed de voorman in de onderneming, Winston W., aangifte van diefstal van de onderdelen. Daarna heeft de Surinaamse politie niets meer met de zaak gedaan.



Deze voorman werd op 5 januari 2024 echter aangehouden en in verzekering gesteld terzake verduistering van de onderdelen. Hij nam advocaat Maureen Nibte in de arm, die een verzoek tot invrijheidstelling (54a) indiende bij de rechter- commissaris.

De raadsvrouw vroeg zich af wat voor dringende noodzaak er thans is om pas na vier jaar de verdachte aan te houden. Het is juist de verdachte geweest die namens zijn werkgever de aangifte van diefstal van de onderdelen heeft gedaan in oktober 2022. De zaak is nimmer door de politie onderzocht. Ook in heel 2023 is er niets gedaan aan onderzoek.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) had zich verzet tegen het verzoek tot invrijheidstelling. Het OM gaf aan dat er nog bepaalde onderzoekshandelingen gepleegd moesten worden.

Nibte gaf aan dat de politie al vier jaar de tijd heeft gehad om onderzoek te doen en niets heeft gedaan. De rechter-commissaris ging mee met het verweer van de raadsvrouwe en gelastte de onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte.

Het OM heeft hiertegen geen beroep aangetekend, waardoor de verdachte gelijk naar huis mocht.