Arbeider op stellage gewond na elektrische schokken

Een man die vandaag op een bedrijfsterrein aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname bezig was te werken op een stellage, is gewond geraakt aan zijn voeten door elektrische schokken.

Het slachtoffer is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Waterkant.Net verneemt dat de stellage op een bepaald moment ongelukkigerwijs tegen een elektriciteitskabel is aangekomen, met als gevolg dat de arbeider gewond is geraakt.

De hulpdiensten kregen de melding van het voorval en gingen ter plaatse voor onderzoek.