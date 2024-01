Man doet zich op Facebook voor als vrouw en licht zo een eigen vriend van hem op

De politie in Suriname kreeg afgelopen week met een wel heel bijzonder geval van oplichting via social media te maken. Een man van middelbare leeftijd deed aangifte van oplichting bij de politie van Richelieu.

Hij gaf aan dat hij via Facebook in contact was gekomen met een vrouw, die hem uiteindelijk voor een bedrag van 1.050 Surinaamse dollars (SRD) had opgelicht.

Tijdens het onderzoek wist de politie door ingekomen en uitgewerkte informatie, de dader in beeld te brengen. Het ging echter niet om een vrouw, maar een man die zich op Facebook voordeed als vrouw.

Tijdens het onderzoek werd ook een andere man van eveneens middelbare leeftijd in beeld gebracht. Bij de ondervragingen van de politie viel hij door de mand en gaf toe dat hij iemand had opgelicht.

Uiteindelijk bleek het te gaan om een vriend van de aangever, die zich als vrouw had voorgedaan op Facebook. De verdachte gaf het geld terug aan de aangever, die de zaak heeft ingetrokken.

De verdachte heeft ook de accounts verwijderd en beloofd dit nooit meer te zullen doen.