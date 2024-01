Kanapé: “Laten wij NVB dan maar opdoeken”

Als het aan ABOP-fractieleider Obed Kanapé ligt, dan mag het Nationaal Vervoersbedrijf in Suriname (NVB) onder de huidige omstandigheden worden opgedoekt.

“Ik weet niet als NVB niet meer hoeft te bestaan. Laten wij het opdoeken, dan houdt het op. Want het kan niet zo zijn dat bij iets dat de samenleving moet dienen, de leiding van die organisatie op de knieën moet gaan om die dienstbaarheid van de Surinaamse regering te kunnen realiseren”, zei Kanapé vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA).

Diverse parlementariërs, voornamelijk van de ABOP/PL-fractie, hebben de problemen met betrekking tot de subsidies aan bus- en boothouders die namens het NVB werkzaamheden uitvoeren aan de orde gesteld. Volgens Kanapé moet er serieus naar dit probleem worden gekeken.

Kanapé vraagt zich af waar de prioriteiten van de regering zijn. Zo merkte hij op dat bijvoorbeeld staatstelevisiezender STVS geen bereik heeft in bepaalde delen van het binnenland, voornamelijk het zuiden van Suriname. Hierdoor zien de bewoners in dit gebied volgens hem niet hoe het parlement voor de samenleving werkt. Met nog geen 3.000 US dollars zou dit in orde kunnen worden gemaakt, maar dat gebeurd niet.

Zijn fractiegenoot Ramon Koedemoesoe vulde aan door te stellen dat STVS nog steeds niet kan beschikken over de middelen die goedgekeurd zijn in de begroting van het jaar 2020. Hij vroeg de minister van Financiën & Planning om de gelden alsnog vrij te maken zodat bepaalde zaken daar kunnen worden gerepareerd. “STVS, wi Sranan sani. Laten we het bedrijf deze bejegening niet geven. We moeten niet schrikken als we een dag horen dat het bedrijf is gesloten”, aldus Koedemoesoe.

PL-parlementariër Evert Karto merkte op dat er flink is geknipt in de begroting van het NVB, terwijl veel personen afhankelijk zijn van het openbaar vervoer in Suriname. Er moeten volgens hem daarom veel meer middelen voor het NVB worden vrijgemaakt. Los van het feit dat de subsidie voor het NVB niet toereikend is, is het volgens Miquella Soemar – Huur van de ABOP ook een uitdaging om de subsidies op tijd van de regering te krijgen. “Waaraan ligt dat? Pas te den man staak, dan pas komt er een beweging vanuit de regering. Ik hoop dat het dit jaar niet zo aan toe zal gaan”, stelde zij.

Naast het NVB zijn er ook problemen met betrekking tot de subsidies voor bus- en bootvergunninghouders. Veel kinderen in het binnenland kunnen hierdoor al geruime tijd niet naar de school varen. ABOP-parlementariër Genevievre Jordan vraagt zich af of het ministerie van TCT bij het vaststellen van een subsidiebedrag van 15 miljoen SRD aan deze bus- en boothouders afdoende rekening heeft gehouden met de gevolgen van de verhoogde brandstofprijzen en andere verhoogde kosten van levensonderhoud. Zij voerde aan dat door de verhoging van de brandstofprijzen in de afgelopen periode, de subsidiegelden niet meer toereikend zijn.