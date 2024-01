Jongen verwondt meisje na school met mes in gezicht

De 12-jarige J.B. is op donderdag 11 januari door de politie van het Bureau Nieuwe Haven aangehouden nadat hij een medescholier van de A.R Leeuwinschool in Suriname, een 12-jarig meisje J.R., met een keukenmes een verwonding heeft toegebracht in het gezicht.

De jongen en het meisje kregen op die dag ruzie op school. Dit mondde uit in een handgemeen tussen de twee. Na schooltijd wachtte de jongen het meisje af en haalde een keukenmes tevoorschijn dat hij naar school had gebracht.

De jongen zwaaide daarmee naar de richting van het meisje met als gevolg dat zij een verwonding opliep aan het gezicht niet ver van het linkeroog.

De verdachte werd na zijn voorgeleiding na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het mes is achterhaald en in beslag genomen.

De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.