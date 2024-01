Woning aan de Cocoslaan afgebrand

Aan de Cocoslaan in Suriname, een zijstraat van de Ma Retraiteweg, is een woning vanmiddag rond 17.00u in brand gevlogen.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en arriveerde met drie wagens op het adres.

De brand was snel onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. De bovenste verdieping die uit hout opgetrokken was, is grotendeels afgebrand.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk. Het is niet bekend of de woning tegen brand verzekerd was.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek dat voort duurt.