President controleert voortgang van initiatieven en projecten in bloeiend Coronie

President Santokhi bezocht afgelopen weekend het district Coronie om na te gaan wat de stand van zaken is van de projecten die hij in september vorig jaar heeft geïnitieerd. Ook minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname, LVV, de DNA leden Cheryl Dijksteel, Sidik Moertabat, Cedric van Samson en Henk Aviankoi brachten samen met de president een bezoek aan het kokosdistrict op zondag 8 januari 2024.

Het Surinaamse staatshoofd benadrukte in zijn toespraak de vooruitgang van verschillende agrarische projecten sinds zijn bezoek in september 2023, waaronder het Pommeroon Cocosproject. Er wordt momenteel gewerkt aan de aanschaf van geschikte machines om een zo efficiënt mogelijke grondbewerking te garanderen, gelet op de bodemgesteldheid.

“De voorbereidingen zijn al getroffen en binnenkort gaan ze van start. Ik hoop dat de inwoners van Coronie klaar zijn om zich aan te melden voor werk in het Pommeroon-project, waarin 10.000 kokosplanten zullen worden geplant voor export, lokaal gebruik en bijproducten”, aldus het staatshoofd.

Ook het Tambaki visteeltproject bevindt zich in een vergevorderd stadium, waarbij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de grond juridisch heeft vrijgegeven aan Tambaki NV. Tambaki NV gaat medio deze maand in BOA Vista gesprekken voeren met de Braziliaanse counterpart. “Daarna komt de investeerder en dan starten we met ons grootste visserij project hier in Coronie. Voor visteelt, de export van vis, maar ook voor visverwerkingsproducten zullen wij ook mensen nodig hebben”, benadrukte het staatshoofd.

Via het ministerie van LVV is de landbouwcoöperatie op 8 november, juridisch, opgericht. Deze coöperatie, met als voorzitter Maikel Bendt, zal nu fungeren als counterpart voor het ministerie van LVV en biedt de mogelijkheid om via de coöperatie, waarin ook een vertegenwoordiger van LVV zit gerichte ondersteuning te bieden aan de landbouwers in het district. De landbouwers zijn tevreden met het werk dat wordt verricht. Ook de graafmachine die door LVV ter beschikking is gesteld doet zeer goed werk.

President Santokhi complimenteerde de landbouwers met het gegeven dat zij geheel zelfstandig voor de brandstof zorgen en ook de operators zelf betalen. “Dit is pas groeien naar zelfwerkzaamheid en dit moet als voorbeeld dienen voor andere districten”, stelde het staatshoofd.

Voor wat de gemeenschapsprojecten betrof, gaf president Santokhi in zijn toespraak aan dat de jeugd van Coronie gretig gebruik maakt van het, door zijn kabinet, verlichte Letitia Vriesde stadion. Hij spoorde de mensen aan om naast voetbal ook aan meerdere takken van sport te doen. Van de gerenoveerde Hub met ICT-mogelijkheden wordt er ook zeer goed gebruik gemaakt. Tevens wordt de openbare school ook grondig gerenoveerd.