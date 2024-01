Vijftiende Trefossa-avond maandag 15 januari in Suriname

Op maandag 15 januari aanstaande wordt de 15e Self Reliance -Trefossa -avond gehouden. De Trefossa-avond is een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij het gedachtegoed van Henri Frans de Ziel centraal staat. Tijdens de “Trefossa- lezing”, het hoogtepunt van de avond, staan de Surinaamse taal, literatuur, cultuur, samenleving en geschiedenis vanuit het perspectief van Trefossa centraal. De avond werd in 2009 ingesteld als eerbetoon aan deze markante Surinamer en staat in het teken van waardering voor de Surinaamse literatuur, waarvoor hij zich op bijzondere wijze heeft ingezet.

De eer voor het houden van de lezing met als titel: “Mi a no mi, solanga m’no krari fu kibri, fu tyari yu gersi na ini mi dyodyo”. “Jouw beeltenis diep in mij” is aan drs. Ruben Del Prado.

In zijn lezing zal hij Suriname belichten van buitenaf en zijn ervaring met ons delen over het diep gevoel om Surinamer te zijn. Op heel jonge leeftijd, al vanaf zijn tweede jaar, ging hij regelmatig, met zijn ouders Frank en Letitia op reis buiten Suriname. Reizen is vanaf toen al een intrinsiek deel geworden van zijn DNA. Wat hij zich van vroegsafaan herinnert is de uitleg van zowel zijn vader als zijn moeder aan niet-Surinamers, wat Suriname is en vooral waar Suriname is. De twee vragen “Suriname what?” en “Suriname where?” worden regelmatig aan hem gesteld, tijdens zijn reizen door de verschillende continenten van de wereld.

Op de 15e Trefossa lezing, op maandag 15 januari 2024 vertelt Ruben hoe hij Suriname presenteert aan de wereld; als dat nu is in een urenlange lezing tijdens een internationaal congres, of in een halve minuut in de lift van een hotel. Evenals de inspirerende woorden van Trefossa: “Mi a no mi, solanga m’no krari fu kibri, fu tyari yu gersi na ini mi dyodyo” draagt hij de beelden, de bezienswaardigheden, de geuren, de kleuren en de geluiden van Suriname met zich mee, tot diep in zijn ziel – waar hij ook landt.

De voorgaande lezingen werden verzorgd door respectievelijk: Hein Eersel, Eddy van der Hilst, Ronald Venetiaan, Denise Jannah, August Duttenhofer, Lila Gobardhan-Rambocus, Cynthia Abrahams, Edwin Marshall, Ruth Wijdenbosch, Albert Ramdin en Hans Lim A Po, Jack Menke, Albert Adama en Roy Reiger.

De Self Reliance-Trefossa-avond welke in het Self Reliance auditorium wordt gehouden is alleen op uitnodiging toegankelijk. Personen die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden via 476965 en of Whatsappen naar 8929138.