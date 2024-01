Slapende man overvallen in woning

Een 52-jarige man kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag 6 januari de schrik van zijn leven toen hij door drie criminelen in zijn woning werd overvallen. Dit gebeurde rond 03.30u aan de Hebiwieriestraat in Suriname.



Volgens het slachtoffer was hij in diepe rust. Hij schrok wakker nadat hij een knal hoorde.

Kort daarna zag hij drie rovers van wie twee gemaskerd en gewapend in de woning. Één van hen had een mes bij zich en de andere een vuistvuurwapen.



Onder bedreiging maakten de daders 10.000 Surinaamse dollars, 10 gram ruw goud, gouden halskettingen met hanger, een autosleutel en mobiele telefoons buit.



De verdachten hebben de deur ingetrapt en het slachtoffer beroofd. Hij liep geen verwondingen op. De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek.

Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.