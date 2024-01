Bronto Somohardjo gaat in op verraad door William Waidoe en Raymond Sapoen

Pertjajah Luhur (PL)-topper Bronto Somohardjo heeft tijdens de de opo yari massameeting in Nickerie uitgehaald naar de ex-parlementariërs William Waidoe, die in mei 2019 overstapte van de PL naar de NDP, en Raymond Sapoen die kort na de verkiezingen van 2015 op solotoer ging en een coalitie vormde met de NDP.

Volgens Somohardjo heeft dit verraad ervoor gezorgd dat tienduizenden PL’ers zijn misleid en verleid om op een andere partij te stemmen. Het resultaat was een slecht verkiezingsresultaat voor de rood-witte partij in 2020. “En wat hebben jullie ervoor terug gehad? Neks! Nada! Niente! Noti! Ze hebben je misbruikt! Den man gebruik yu gi yu sten en baka a verkiezing den bonk yu gwe leki wan wegwerpaansteker”, zei Somohardjo, die ook minister van Binnenlandse Zaken is in Suriname.

Volgens de PL-topper zal de ABOP/PL-combinatie bij verkiezingswinst in 2025 een minister van Godsdienst benoemen. Deze minister zal de taak hebben om de kracht van de natie te beschermen.

Somohardjo deed een beroep op de misleidde PL’ers om naar huis terug te keren, want het staat volgens hem geschreven dat de PL bij de aankomende verkiezing een goed resultaat zal boeken. Volgens Somohardjo is de groei van de PL niet te stoppen. Maar hij verwacht wel dat de tegenstanders en misleiders dit weer zullen proberen.

“Ze gaan proberen. Ze gaan huis aan huis. Ze gaan weer aan je deur kloppen. Klop klop klop! Maar ik vraag je om dit keer beleefd de deur voor hen dicht te smijten. Net als hoe ze u hebben weggesmeten de laatste verkiezing. De groei van de Pertjajah Luhur is niet meer te stoppen, omdat wij staan voor gelijke rechten en verdeling van de welvaart voor eenieder. Wij willen niet dat de rijken rijker worden en de armen armer. Wij staan aan de kant van het volk, de middenklasse, gepensioneerden, ambtenaren en have nots. Dus niet aan de kant van de grote sponsoren en bedrijven of groot verdieners. So it is written and so it shall be done. Aan je lot kan je niet ontkomen”, aldus de PL-topper.

Somohardjo stelde dat het verraad door partijtoppers het lot was van de PL toen en daaraan kon zij niet ontkomen. Zo had hij zijn vader Paul Somohardjo gewaarschuwd om Sapoen in 2010 niet toe te laten tot de PL vanwege het eerdere verraad dat door hem al was gepleegd. Maar ondanks de vergevingsgezindheid van zijn vader heeft Sapoen het Surinaams volk tot weer verraden voor vier gouden staven. De situatie werd nog erger voor de partij in 2019 toen ineens ook Waidoe de PL de rug toekeerde en overstapte naar de paarse partij.

“Onze parlementariër van Nickerie hebben we alles gegeven. En wat doet hij? Op de dag van Eid Ul Fitre in 2019, één van de belangrijkste dagen voor de moslims, pleegt hij verraad. Voordat hij in de politiek kwam was hij niks. Hij moest bij de bank guldens tellen. Kleingeld a ben teri. En dan lees ik vorige week op Facebook dat meneer Range Rover een post heeft gezet. Hij zegt hij wilt iemand naar de politie brengen, omdat degene geen rekening had betaald bij zijn warung. Konden wij meneer Range Rover maar naar de politie brengen en zeggen: ‘jij hebt mij verraden. Geef mij mijn geld terug’. Maar dat kunnen wij niet. Maar ook dat verraad konden we niet tegenhouden, want aan je lot kan je niet ontkomen”, aldus Somohardjo.