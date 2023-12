Paul Abena ontvangt Marronflix Orlando ‘Lantje’ Mayan Award

Paul Abena heeft de Marronflix Orlando ‘Lantje’ Mayan Award ontvangen, een eerbetoon aan zijn rol als media-icoon. De Surinaamse streamingdienst Marronflix erkent Abena’s decennialange toewijding aan de integratie en educatie van de Marrongemeenschap door middel van zijn baanbrekende werk in de media.

De awarduitreiking vond plaats op 27 december 2023 in Bibi Restoran aan de Johannes Mungrastraat in Suriname als onderdeel van de Marronflix-activiteiten ter afsluiting van het jaar.

Abena is de oprichter van het eerste Marron-radiostation en wordt beschouwd als een pionier in het betrekken van het binnenland bij de media. Hij biedt met zijn Radio Koyeba een platform voor Marron- en Inheemse talen en promoot traditionele muziek op nationaal niveau. Met een indrukwekkende staat van dienst als journalist, radio- en tv-presentator, voorlichter en directeur-eigenaar van Koyeba Radio- en Tv, blijft Abena zijn missie met passie voortzetten. Zijn bijdrage heeft anderen geïnspireerd, wat heeft geresulteerd in de opkomst van Marrons als journalisten, radio- en tv-makers alsook in de oprichting van nieuwe radio- en tv-zenders die ook de verschillende aspecten van de Marroncultuur positief belichten.

Marronflix heeft de jaarlijkse award in 2021 geïntroduceerd met een tweeledig doel. Ten eerste, een postuum eerbetoon aan de legendarische kasekozanger Orlando Mayan, alias ‘Master Lantje’, die decennialang de Marroncultuur met zijn muziek heeft belichaamd. Ten tweede, het uiten van dank, erkenning en waardering voor educatoren, cultuurdragers, entertainers en anderen uit de Marrongemeenschap die hun talent op een bijzondere manier inzetten en daarmee jongeren inspireren.

Het motto van Marronflix luidt ‘From the Maroon to the world.’