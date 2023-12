Essed: “Stelling dat Bouterse niet mag worden opgesloten is onzin in het kwadraat”

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden rondom de 8 decembermoorden in Suriname, verwijst de analyses van Marcel Oostburg en Eugene van der San die gesteld hebben dat de veroordeelde Desi Bouterse vanwege een fout in het vonnis van het Hof van Justitie niet kan worden opgesloten, naar het rijk der fabelen.

“Ik heb kennis genomen van die meningen en ik moet ze verwijzen naar het rijk der fabelen. Het is onzin en slaat gewoon nergens op. Het is onzin in het kwadraat”, zei de advocaat in een radio-interview.

Volgens Essed hebben al deze analyses, waarbij bepaalde personen steeds onzin in de Surinaamse media beweren, een politiek doel. “Om onzin te verkondigen en verwarring te zaaien om zo daarmee een politiek belang te dienen”, aldus de advocaat.

Ook revisie/herziening, welk een buitengewoon rechtsmiddel is, heeft volgens Essed geen schijn van kans.

Hoewel de raadsman van Bouterse reeds vorige week te kennen heeft gegeven dat de veroordeelde gratie zal aanvragen, verwacht Essed niet dat het Hof van Justitie hierop positief zal adviseren. Daarnaast verwacht hij niet dat de president de gratie zal geven.

“De president is niet verplicht het advies van het Hof op te volgen, want hij heeft een bijzondere bevoegdheid om daarover te beslissen. Alleen mag hij nooit een beslissing ongemotiveerd nemen. Ik zie niet welke motieven de president zou kunnen aanhalen om gratie te geven. Daarom ga ik ervan uit dat die gratie niet verleend zal worden”, aldus Essed.