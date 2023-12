Geestesgestoorde vrouw glijdt uit over natte vloer en overlijdt

Een 59-jarige vrouw in een psychiatrische inrichting in Suriname, is afgelopen donderdag op bizarre wijze overleden. Ze rende van de trap waarna ze over de natte vloer uitgleed.

Het slachtoffer kwam door de val ongelukkig terecht op haar halswervel waardoor die is gebroken met als gevolg een acute dood.

De Surinaamse politie deed op donderdag 21 december de inrichting aan alwaar de dienstdoende zuster aan hen verklaarde dat zij en nog drie andere zusters, omstreeks 18.30 uur naar de verdieping waar de agressieve patiënten geaccommodeerd zijn, liepen.

Aldaar gaven zij de patiënten door dat zij zich naar beneden moesten begeven om hun avondmaal te nuttigen. Op een gegeven moment rende het 59 jarige slachtoffer S.Y. de trap naar beneden.

Bij die gelegenheid gleed zij over de natte vloer uit en kwam op de vloer te vallen. De zusters die zich over haar ontfermden constateerden geen bewegingen, nog polsslagen aan haar polsen. De ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast.

Het lijk werd na afstemming met het Surinaame Openbaar Ministerie in beslag genomen ter obductie.