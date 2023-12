Belfort suggereert dat insluiting Bouterse een gevangenisopstand kan veroorzaken

Parlementariër en oud-Justitieminister Edward Belfort stelt dat het in het belang van Suriname goed zou zijn om Desi Bouterse en overige veroordeelden van de 8 decembermoorden, niet te arresteren en in de gevangenis te plaatsen.

“Bouterse heeft zowel buiten als binnen heel veel fans. Gezien de situatie van het land, want het land draait niet goed, kunnen ze een eenheid gaan vormen. Het kan gebeuren dat er een gevangenisopstand uitbreekt. Wat men niet uit het oog moet verliezen. In het belang van het land zou het goed zijn om die mannen vrij te laten”, zei Belfort in het programma Interactief op D-TV.

Belfort is oud-politieman en heeft jaren terug als onderdirecteur ook de leiding gehad over het delinquentenzorg in Suriname. Uit deze ervaring zegt hij de gevangenissen in Suriname heel goed te kennen, vooral de penitentiaire inrichting te Santo Boma. Enkele honderden gedetineerden kunnen hier in opstand komen indien de oud-legerleider daar wordt ingesloten.

Ook bij de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan zou gangvorming kunnen ontstaan. De enige locatie die overblijft is de Strafinrichting Hazard in Nickerie, maar daar zijn er volgens hem ook ongeveer 100 gedetineerden ingesloten.

Belfort stelt dat deze kwestie niet moet worden onderschat, omdat er sterke mannen in de gevangenis zitten die uit alles een wapen kunnen vervaardigen.

“Ik ken de mensen daar, de gevangenen. We zien ze niet, maar je hebt lang gestraften daar. Mannen die voor twintig jaar daar zitten, de hele dag trainen, hele dag dippen en beresterk zijn en ze hebben allerlei scherpe voorwerpen daar. Alles kan gebeuren in de gevangenis”, aldus de oud-Justitieminister.

Overigens stelt de politicus dat president Chan Santokhi in zijn recente interviews reeds heeft laten doorschemeren dat hij geen gratie zal verlenen aan Bouterse en overige veroordeelden. “Ik denk dat de president te vroeg heeft gesproken en heeft al laten doorschemeren dat hij ze geen gratie gaat verlenen. Daarvan uitgaande zie ik dat het slechts uitstel van executie van het vonnis gaat zijn”, zei Belfort. Volgens de oud-minister van Justitie en Politie zou het goed zijn als de advocaten van de veroordeelden zich nu al zouden voorbereiden op andere opties wanneer het staatshoofd negatief op het gratieverzoek beslist.

Hij vermoedt dat Santokhi snel een besluit op het verzoek zal nemen aangezien er ook een politiek aspect hierachter ligt. Namelijk dat Bouterse voorzitter is van de NDP, één van de politieke partijen in Suriname die veel aanhangers achter zich heeft. “En dit vonnis kan maken dat Bouterse schaakmat wordt gezet”, aldus de dissidente ABOP’er.