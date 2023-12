ABOP: “Kerstfeest inspireert beter te doen”

Aan de vooravond van het kerstfeest verkeren wij veelal in een sfeer van rust, vrijgevigheid en het samenzijn met familie en dierbaren. Een bezoek aan de kerk hoort er vaak genoeg ook bij. De lessen die wij meekrijgen tijdens dit heilig feest, vervullen onze harten en moeten zij ons inspireren. De Algemene Bevrijdings en Ontwikkelingspartij in Suriname (ABOP) neemt deze inspiratie uiteraard mee.

Niet alleen tijdens het kerstfeest moeten de idealen aanwezig zijn, maar getracht moet worden dit het hele jaar uit te dragen. Dit zal niet alleen bijdragen aan ons allen, maar zal de gehele natie hiervan de voordelen trekken.

Wij zijn als land in de gunstige positie dat wij als natie het kerstfeest vieren ongeacht tot welke bevolkingsgroep wij behoren. De kerstboom is in menigeen huis opgetuigd. De lichtjes en de versiering die wij overal om ons heen zien, vervullen ons met vreugde.

Echter beseft de ABOP dat er ook groepen zijn in de Surinaamse samenleving die onder moeilijke situatie deze periode moeten doormaken. Te denken valt aan hen die in een ziekeninrichting zijn opgenomen of die een dierbare hebben verloren in deze periode. De partij wenst hun dan ook in deze donkere dagen alle sterkte te toe en is ervan verzekerd dat ook deze periode voorbij zal gaan.

Op verschillende fronten staat ons land op belangrijke kruispunten. Uit een diepe put zijn wij gekropen en zijn er verschillende pijnmaatregelen genomen. Dit heeft veel van ons volk gevergd, maar de resultaten liggen thans daar. Internationaal wordt het uitgevoerd beleid gewaardeerd en krijgt men ook weer vertrouwen in Suriname. Echter zijn er nog uitdagingen die aangepakt moeten worden en daar zal aan gewekt worden.

Het kerstfeest is weer een moment om stil te staan om de universele waarden die wij met z’n allen delen te verstevigen. De ABOP wenst de gehele samenleving dan ook een vrolijk kerstfeest toe en spreekt de hoop uit dat dit feest ons verder inspireert het voor ons allen beter te maken.