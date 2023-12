Ingezonden: ‘Kerst boodschap BEP’

[INGEZONDEN] – Kresneti, Bedaki, Kerstfeest, Kerst, X-mas, “Wi ala na brada anga sisa”.”Dyaaso na ini Sranan”. “Hallelujah”, oftewel “Ere zij God”. Zo klinkt het refrein van een populair kinderkerstlied. Suripop heeft dit jaar nog 6 nieuwe Surinaamse kerstliederen uitgebracht.

Surinamers vinden kerst belangrijk omdat mensen met familie, vrienden, kennissen en collega’s gezellig bij elkaar komen in de sfeer van Kerst.

Reden waarom de toestemming van de regering voor de komst van Mennonieten die apartheid voorstaan, ons de wenkbrauwen diep doet fronsen. Houdt de Regering dan geen rekening met de gevoelens en de cultuur van het volk van Suriname?

Kerstfeest is het begin van tapuyari en owruyarifesa, en uit dankbaarheid dat we weer een jaar hebben overleefd doet iedereen zijn best om er het beste van te maken. Feestvieren is nou eenmaal een onderdeel van het Surinaamse genetisch materiaal. En we helpen al diegenen die om welke reden dan ook niet zouden kunnen. Want eindejaarsfeesten moet om het nieuwejaar goed te kunnen beginnen. Het haast afgelopen jaar was wel zeer bewogen door de fluctuerende economie de wassende koers en de stijgende prijzen van alles.

Ook de (protest) acties om late uitbetalingen van dienstverleners van schoolboothouders tot onderwijsgevenden, gerechtsgriffiers en arts-specialisten. We vergeten in het jaareinde feestgedruis van 2023 wel 2 weken lang dat er veel armoede en wanorde en ongelijkheid heerst te midden van potentiële welvaart voor alle Surinamers. Arm en rijk viert feest. Onze algemene (ontwikkelings)problemen zijn naar volgend jaar doorgeschoven. En naast “dansies” wordt er ook gedankt en gebeden. Want we leven in een gezegend land. Net wanneer we niet meer kunnen met alle hitte, komt de regen om ons af te koelen en te voorzien van vers drinkwater.

En dankzij de cultuur van de Inheemsen en Tribalen, staan er in het bos nog genoeg bomen en planten om de aarde niet weg te spoelen en de lucht die we moeten inademen om in leven te blijven, te zuiveren. Verse zuurstof als het ware. God zij dank zijn we ook vrij als mensen. De moderne vrijheid van zijn die mogelijk is door God’s zoon, Jezus Christus die zichzelf opofferde om als mens onder de mensen te komen leven zodat we zelf met eigen ogen konden zien en met onze eigen oren konden horen en met ons eigen verstand konden beredeneren en met onze eigen gevoelens ervaren hoe God wil dat wij mensen eigenlijk met elkaar en de natuur moeten omgaan. Geschreven en ongeschreven wetten, gewoonterechten en verworven rechten en al die wetten en rechten die we onszelf nog voornemen inclusief de bijhorende plichten in ons aller geliefde Suriname, schrijven allen dwingend voor:

Dat wij, de mensen van het land Suriname oftewel de Surinamers onze eigen allerbelangrijkste middel van bestaan en onze eigen Surinaamse identiteitssoevereiniteit bezitten. Deze is namelijk de vrede en harmonie jegens elkaar en onder elkaar. En dat we deze te allen tijde dienen te koesteren, beschermen en waarborgen.

Wan switi kresneti aan u allen toegewenst door de partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek.

BEP MEDIA TEAM