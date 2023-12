Reizigers naar Suriname moeten Entry Fee-voucher al bij inchecken laten zien

Reizigers die naar Suriname gaan, zullen vanaf 15 januari 2024 hun zogeheten Entry Fee-voucher al bij de incheckbalie in het land van waaruit men naar Suriname vertrekt, voor het instappen moeten aantonen.

De Entry Fee is een betaalbewijs om Suriname visumvrij te bezoeken. Hiervoor wordt er USD 25 dan wel euro 25 in rekening gebracht voor respectievelijk de US- en eurolanden.

Reizigers die verplicht zijn de Entry Fee te betalen, zullen deze voorafgaand aan hun reis naar Suriname moeten voldoen via de onlineapplicatie van VFS Global Suriname. Zonder deze voucher zullen zij niet toegelaten worden tot Surinaams grondgebied.

Eerder kon men gewoon naar Suriname afreizen en het betaalbewijs bij de immigratiebalie op de luchthaven in Suriname aantonen. Dit kan dus niet meer. Men moet de voucher reeds voor het instappen laten zien aan het personeel bij de balie van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Lees hier meer over de Entry Fee.