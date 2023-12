Alleenstaande bejaarde vrouw (80) in slaap overvallen

Een alleenstaande 80-jarige vrouw is afgelopen nacht rond 04.00u in haar woning aan de Washingtonstraat in Suriname overvallen. De vrouw was in diepe rust toen de daders haar woning binnendrongen.

Vernomen wordt dat de overvallers een deur van de bedoelde woning hebben geforceerd en zich zo toegang tot de woning hebben verschaft. Eenmaal in het huis maakten ze de vrouw wakker en haalden alles overhoop.

De buit betreft een portemonnee met daarin 35 Surinaamse dollars en andere persoonlijke spullen.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Ook leden van de Algemene Surveillancedienst (ASD) waren ter plaatse.

De bejaarde vrouw bleef ongedeerd, maar was duidelijk getraumatiseerd en beefde toen de politie ter plaatse kwam. Het slachtoffer weet niet exact hoeveel rovers de daad hebben gepleegd.

Van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor.