Man in Nederland gegijzeld en beroofd na plaatsen advertentie in Suriname

De politie in Amsterdam heeft opgemerkt dat de afgelopen drie maanden meerdere incidenten in Nederland zijn geweest, die een link hebben naar te koop aangeboden zaken in Suriname. Daarbij zijn slachtoffers naar Amsterdam-Zuidoost gelokt om daar vervolgens gegijzeld en beroofd te worden.

In één van de gevallen bood een in Nederland wonende 63-jarige man medio december via Facebook Marketplace een in Suriname aanwezige graafmachine te koop aan. Dat deed hij via een neef die in Suriname woont, die vervolgens de digitale advertentie regelde.

Naar aanleiding van contact met een geïnteresseerde koper volgde een afspraak in een woning aan het Staverdenplein in Amsterdam-Zuidoost. In die woning krijgt het slachtoffer te maken met vier of vijf mannen, die fors geweld op hem toepassen.

Hij wordt bedreigd met een vuurwapen en via zijn telefoon, die daarna wordt afgenomen, moet het slachtoffer geld overmaken. Uren later laten de verdachten het slachtoffer, die ook zijn auto moet afstaan, achter bij een bushalte in de wijk Gein.

De politie stelt direct een onderzoek in en houdt in de nacht van dinsdag op woensdag 20 december 2023 in de nabijheid van de woning aan het Staverdenplein een 53-jarige man aan. Hij zit vast voor nader onderzoek in verband met verdenking diefstal met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de 63-jarige man uit Den Bosch.

Politie zoekt getuigen

Ondanks de aanhouding kan de recherche de hulp van getuigen goed gebruiken. Kunt u de politie verder helpen en heeft u nog niet met hen gesproken? Neem telefonisch contact op met 0900-8844 of vul het online tipformulier in. Vergeet hierbij niet het zaaksnummer te vermelden: 2023286918. Anoniem melding doen van verdachte situaties of soortgelijke zaken? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Omdat sprake kan zijn van een ernstig misdrijf kunt u ook anoniem terecht bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Een gesprek met een rechercheur van TCI is volledig anoniem.