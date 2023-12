Moeder geeft toestemming aan mannen om 15-jarige dochter te misbruiken

De politie van het bureau Kwatta kreeg begin deze maand een zaak in onderzoek, waarbij een 15-jarig meisje verklaarde door verschillende mannen seksueel te zijn misbruikt, nadat haar moeder toestemming daartoe had gegeven.

Het verdere onderzoek in deze zaak werd overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname, die constateerde dat het in deze ging om mensenhandel. Naar aanleiding hiervan werd de afdeling Trafficking in Persons (TIP) inschakelde.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer vanaf haar 13e jaar seksueel misbruikt is geworden door een stiefbroer tegen wie nooit aangifte is gedaan.

Verder heeft de moeder het slachtoffer in het jaar 2023 naar verschillende nachtclubs in het district Nickerie gebracht alwaar zij in opdracht van de vrouw mee moest met klanten om tegen betaling seks met hen te bedrijven. Het geld moest zij daarna direct aan haar moeder afstaan.

De 38-jarige moeder is op vrijdag 15 december 2023 opgespoord en aangehouden, waarna zij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter zake mensenhandel en koppelarij door de politie in verzekering is gesteld.

Verder is er in deze zaak op aanwijzing van het slachtoffer, ook een 34-jarige ambtenaar aangehouden. Hij behoorde tot één van de klanten waarmee het minderjarige meisje tegen betaling seks heeft gehad.

Deze zaak heeft zich afgespeeld in het westen van Suriname en is het niet uitgesloten dat er meerdere verdachten in de kraag zullen worden gevat. Het onderzoek in deze zaak wordt door de politie van TIP en Jeugdzaken voortgezet.