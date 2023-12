President Santokhi: ‘Belofte om Suriname te redden zal ik zeker nakomen’

President Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag in een verklaring laten weten dat het volk van Suriname 2024 stabieler ingaat. Hij zegt dat de wisselkoers stabiel is en het land nu een internationale reserve heeft van meer dan USD 1 miljard.

Het staatshoofd meent dat hij zijn belofte om Suriname te redden zeker zal nakomen. Bekijk hieronder de verklaring.

“Twee jaar geleden keurde IMF het steunprogramma van Suriname goed. Er was veel kritiek en het programma ging gepaard met veel pijn, maar kijk wat deze regering onder leiderschap van mij heeft kunnen neerzetten. Het volk van Suriname gaat 2024 in in een stabieler land. De wisselkoers is stabiel en we hebben een internationale reserve van meer dan USD 1 miljard.

Onze lege kasreserve is nu meer dan USD 450 miljoen. De importdekking ging van 0 maanden van 5 tot 6 maanden en we komen van een economische groei van -8% en gaan naar een groei van 2.3%. Deze regering nam het land over met een schuldenplafond van 165%. Dit plafond is nu 119% waarbij we langzaam werken naar de norm van 60%.

We zijn begonnen met een begrotingstekort van 19% en zijn gekomen tot een tekort van ruim 4%. We blijven ons inzetten om te voldoen aan de internationale norm van een begrotingstekort van 3% van het bbp.

De inflatie die voorheen 60% was, is dit jaar gedaald naar 40% en de verwachting van het IMF is dat in 2024 de inflatie tot 17% of meer zal dalen. Dit betekent dat u steeds meer zal kunnen kopen met uw geld. Ik had beloofd dat ik dit land zou redden en die belofte zal ik zeker nakomen”.