Levensmiddelenpakket voor nabestaanden slachtoffers mijnramp

Op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft op vrijdag 22 december de overhandiging plaatsgevonden van de opbrengst van de inzamelingsactie ten behoeve van de nabestaanden van de slachtoffers betrokken bij de mijnramp in de gebieden Matawai en Tapanahony.

De inzamelingsactie ten behoeve van de nabestaanden is gestart op 6 december 2023. Leden van stichting Royal Fiiman Paansu (RFP) en het Matawai investeringsfonds zijn de initiatiefnemers met name: Rinia Alfaisi, Sheila Emanuel, Misi Yaba en Ryan Main. Ook de leiders van de marron gemeenschap, met name granman der Saramaccaners, Albert Aboikoni, de hoofdkapitein John Lesina en granman van het Matawai-gebied, Lesley Valentijn, hebben de nodige ondersteuning gegeven.

Uit de gedoneerde middelen is er een pakket samengesteld voor de families. Het pakket bestond voornamelijk uit levensmiddelen. Er zat ook babyvoeding en wegwerpluiers bij voor de 11 maanden oud baby van een van de slachtoffers.

Volgens Rinia Alfaisi, secretaris van stichting RFP, zijn de nabestaanden zwaar getroffen door deze ramp, waardoor die onvergetelijk blijft. “We kunnen de nabestaanden ook niet vergeten, vooral met het oog op de komende feestdagen. We hebben daarom de moeite gedaan voor een tegemoetkoming.”