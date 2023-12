‘Klant’ rijdt tijdens proefrit weg met auto

Een man die zich vrijdagmiddag voordeed als klant, om een proefrit met een auto van een carcenter te maken, is met het voertuig weggereden. Het gaat om een witte Toyota Vitz, bouwjaar 2014 van Adex Carcenter aan de Cocobiacoweg in Suriname.

De redactie Waterkant.Net sprak met de benadeelde die aangaf dat de klant donderdagmiddag kort voor sluitingstijd het bedrijf binnenkwam om een proefrit met de bedoelde auto te maken. Hij werd die dag niet geholpen vanwege het late tijdstip.

Vrijdagmiddag rond 14.00u begaf deze ‘klant’ zich wederom naar de autohandelszaak. Dit keer maakte hij samen met de aangever een rit in de auto. Tijdens de proefrit was hij telefonisch in gesprek met iemand die hij steeds bro noemde.

Plotseling brak het gesprek af, waarna hij bij een winkel op de hoek van de Cocobiacoweg en de Terenceastraat stopte. De man maakte de motor uit om uit te stappen en zei dat hij beltegoed ging kopen.



Op dat moment stapte de aangever ook uit om beltegoed voor zichzelf te kopen. De ‘klant’ bleef echter nog even dralen in de auto. Terwijl de meerijder naar de winkel liep, startte de man plotseling de auto en reed ermee weg via de Terenceastraat.

De politie van Uitvlugt kwam ter plaatse voor onderzoek. Op camerabeelden is te zien dat de dader de autohandelszaak met een taxi aandeed. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachte wordt gewerkt.