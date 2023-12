OPINIE: Bouterse maakt knieval voor president Santokhi

[INGEZONDEN] – Gratie aangevraagd? Hoezo, als je al 41 jaar gratie en vrijheid hebt gehad! Bouterse, eens de sterke man van Suriname, die middels een staatsgreep en vervolgens 2 keren op democratische wijze aan de macht kwam, gaat nu op de knieën voor president Santokhi. Het kan verkeren.

Het gratieverzoek doet me denken aan Rabin Parmessar, toen hij op de knieën ging tijdens een NDP-wijkvergadering te Land van Dijk. Hij smeekte de mensen toen om op de NDP te stemmen.

Vanuit de politiek wordt er een enorme grote druk gelegd op president Santokhi, om gratie te verlenen aan Bouterse en de andere veroordeelden. Zowel vanuit Nederland als Suriname zijn mensen bezig de president zover te krijgen gratie te verlenen, vooral aan Bouterse. Ik kan u zeggen, het zijn mensen met krokodillentranen die de president benaderen en adviseren.

Toen Bouterse aan de macht was, had hij geen medelijden met niemand, hij besliste over het leven en de dood. Dat is ook gebleken tijdens het strafproces van 8 december 1982 en ook op andere momenten. Ook na het presidentschap bleef Bouterse mensen schofferen. Santokhi en de Rechtelijke Macht waren het mikpunt van spot en dreigementen. U kunt zich wellicht de woorden van Bouterse nog herinneren: I shot the Sheriff. Maar die sheriff is springlevend en nu president van het land. Bouterse heeft op velerlei manieren geprobeerd Santokhi, af te schilderen als een leugenaar en crimineel.

Uit het proces is gebleken dat Bouterse heel veel leugens heeft verteld. Stephen Tsang: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de grootste Leandro-Leugenaar van ’t hele land? Je mag het antwoord zelf invullen. Op een NDP vergadering zei Bouterse dat Chandrikapersad Santokhi, minister van Justitie, relaties onderhield met drugsdealers. Hij voelde zich zo oppermachtig dat niemand hem iets kon doen, maar hij vergat dat Gods molen draait/maalt langzaam maar zeker.

Als je macht hebt moet je weten om te gaan met die macht. Er zijn genoeg voorbeelden van presidenten die zich eens oppermachtig voelden en aan de lopende band ernstige mensenrechten schonden en nu achter de tralies zijn beland. Derhalve, ga niet stoer doen maar wees nederig, neem het voorbeeld van Mahatma Ghandi, Martin Luhter King en onze eigen papa Jagernath Lachmon.

Bouterse had nooit gedacht dat hem zoiets zou overkomen, want macht was naar zijn hoofd gestegen, hij voelde zich oppermachtig. Op een NDP vergadering in Coronie zei hij: “Mi taygi yu eerlijk. Den man no man sroto mi. Echte, echte, echte. Den no man sroto mi, a no bigi mi du”. Denk aan karma. Maar nu moet hij op de stoep van president Santokhi staan om gratie te verzoeken. Probeer als president/machthebber nederig te zijn tegenover het volk en dan ga je respect afdwingen.

Bouterse en de overige veroordeelden hebben gratieverzoek ingediend bij president Santokhi. President Santokhi kennende neemt geen wraak op zijn rivalen of politieke tegenstanders. Hij gaat altijd professioneel te werk, hij is de man van Law & Order. Hij heeft duidelijk laten doorschemeren dat hij het advies van het Hof van Justitie gaat volgen.

Het hof van Justitie heeft de verdachten veroordeeld tot zware straffen voor ernstige mensenrechtenschendingen dus ik acht de kans heel klein dat het Hof positief zal beslissen. Of er moet heel veel water door de Surinamerivier vloeien/stromen om een positief besluit te nemen. De veroordeelden verdienen geen gratie, omdat de mensenrechtenschendingen te ernstig zijn.

Idris Naipal