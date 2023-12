Van der San: “Bouterse kan revisie als rechtsmiddel inzetten tegen vonnis Hof van Justitie”

Eugene van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President, stelt dat Desi Bouterse en overige veroordeelden in het proces rond de 8 decembermoorden in Suriname, revisie/herziening als rechtsmiddel kunnen inzetten om alsnog de beslissing van het Hof van Justitie aan te vechten. Dit rechtsmiddel is volgens hem opgenomen in de artikelen 386 en 387 van het Surinaams Wetboek van Strafvordering.

“Bij revisie moet je na het proces zulke sterke argumenten hebben om aan te kunnen tonen dat je niet tevreden bent met het vonnis. En op grond daarvan wil je een revisievonnis. Je argumenten moet je dan naar het Hof sturen om te beoordelen”, zei de bestuurskundige in een interview op STVS. Volgens Van der San is er zelfs jurisprudentie op dit gebied aanwezig. Voor de laatste keer is zoiets in 1994 gebeurd in de strafzaak van een architect. Die zaak is volgens hem uiteindelijk door revisie in voordeel van de architect geëindigd.

Wel is het volgens de oud-kabinetsdirecteur zo dat indien Bouterse revisie van zijn zaak aanvraagt, het Hof van Justitie niet verplicht is dit te behandelen. Hij voegde eraan toe dat op basis van behoorlijk en eerlijk bestuur het Hof zelf aan belanghebbenden moet voorhouden dat het rechtsmiddel revisie nog ingezet kan worden.

“Het Hof moet de inhoud beoordelen. En als het Hof tot een beslissing komt dat die argumenten steekhoudend genoeg zijn dat het een revisie rechtvaardigt, dan geeft het Hof toestemming om in revisie te gaan. De consequentie is dat het Hof dan moet zorgen voor minstens zes of acht andere rechters om de zaak te behandelen”, aldus Van der San.

Ondertussen heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdagmiddag aangegeven dat zij zal overgaan tot de uitvoering van het vonnis in de 8 december strafzaak. Daartoe zal in overleg worden getreden met de veroordeelden en/of hun advocaat om de dag en datum van de ten uitvoerlegging van de opgelegde straf vast te stellen.