Ruzie tussen exen: huidige vriend van vrouw kapt hand van ex-man eraf

Een ruzie tussen twee exen aan de Mijnzorgweg in Suriname, heeft er gisteravond toe geleid dat een 40-jarige man zijn hand is kwijtgeraakt. Het slachtoffer Soerinder B. werd gekapt door de 25-jarige Hansradj S., zijnde de huidige vriend van de ex-vrouw van het slachtoffer.

Vernomen wordt dat de vrouw twee kinderen met haar ex-man heeft en intussen een andere vriend heeft. Donderdagavond verscheen ze op het adres aan de Mijnzorgweg.

Daar ontstond een woordenwisseling tussen de ex-vrouw en haar ex-man. Op dat moment zou de huidige vriend van de vrouw zich ermee hebben bemoeid. Hij zwaaide met een houwer (foto onder) in de richting van de ex-man die geraakt werd aan zijn linkerhand.

Als gevolg van de kappartij is de linkerhand er compleet af gehakt. Na de daad verliet de kapgrage verdachte de plaats. Hij meldde zich later bij de politie van De Nieuwe Grond met de houwer waarmee hij de daad heeft gepleegd.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Het slachtoffer is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.