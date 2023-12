Twee hoogbouw woningen geheel afgebrand

Bij de felle brand die donderdagmiddag rond 15.30u uitbrak in een woning aan de Rozenhoutstraat nummer 14 in Suriname, zijn twee woningen in de as gelegd. Dit bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas tegenover de redactie van Waterkant.Net.



Hij zegt dat pandnummer 12 een leegstaand pand betreft, omdat men bezig was met renovatiewerkzaamheden. De brand is begonnen in een van de slaapkamers van pand nummer 14. Het huis werd bewoond door zes personen. Ten tijde van de brand was iedereen thuis.

Volgens Pinas nam de heer des huizes een brandlucht waar. Tot zijn schrik zag hij dat het plafond van een van de slaapkamers in brand stond. De rookontwikkeling was enorm. De bewoners zijn toen via het balkon van de hoogbouw woning op een auto, die voor het huis was geparkeerd, gesprongen en hebben zich zo in veiligheid gesteld.



Beide huizen zijn hoogbouw woningen en van boven opgetrokken uit hout en van beneden uit steen. Een belendend pand op nummer 16 heeft schroeischade opgelopen.

Drie voertuigen zijn geheel afgebrand. Volgens Pinas waren twee in rijdende staat namelijk een station en een busje en de andere was een sloopauto.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan zegt de woordvoerder. De Surinaamse brandweer was met man en macht bezig het vuur onder controle te houden. Er traden vertragingen op vanwege het feit dat de woningen onder stroom zaten.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.